Incendio al parco delle Cave: fiamme distruggono sede dell'associazione pescatori

Nella mattinata di venerdì 10 febbraio un incendio ha distrutto la sede dell'assocaizione Pescatori Cava Aurora al Parco delle Cave.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con diersi mezzi. Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza non ci sono stati feriti né intossicati.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare il rogo. Sul caso sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco. Sempre nella mattinata di venerdì un incendio ha distrutto un appartamento di via Ungaretti a Quarto Oggiaro.