Donna accoltellata nel parco Litta, dove è stata uccisa Marilena Negri: è stato il vicino

Una donna è stata accoltellata dal vicino di casa all'interno del Parco Litta a Milano. Un episodio che ha fatto tornare subito alla mente l'omicidio del 23 novembre 2017, quando un aggressore ancora ricercato dalla polizia ha ucciso Marilena Negri durante quella che è stata catalogata dagli stessi investigatori della Squadra Mobile come una rapina finita male.

Stavolta, la coltellata è stata per fortuna meno grave e il responsabile è stato subito individuato. Si tratta di un 70enne con problemi psichici che ha ferito la donna per beghe di vicinato.

Pomeriggio agitatissimo in zona Affori a Milano, quello di lunedì. Attorno alle 15.30 la signora ferita, un 76enne, entra nel cortile di una scuola in via Cialdini con l'addome sanguinante. Chiede aiuto ed immediatamente vengono avvertiti i medici del 118 e i carabinieri della stazione locale.

Le loro indagini - grazie al racconto della vittima - portano quasi subito al responsabile, adesso indagato a piede libero. Nel frattempo la ferita viene portata al Niguarda. La lesione è molto superficiale e la donna dovrebbe cavarsela con qualche punto di sutura.