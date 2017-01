Il liceo Parini chiuso per freddo, studenti a casa: termosifoni rotti e 13 gradi nelle classi

Il liceo Parini di Milano chiude per freddo. Mercoledì mattina, infatti, il dirigente scolastico Giuseppe Soddu non ha potuto far altro che rimandare a casa gli studenti a causa delle temperature registrate nelle aule.

Come raccontato proprio dai ragazzi all’esterno, giovani e professori hanno cercato di far lezione indossando i giubbotti ma alla fine si è scelto di chiudere l’istituto per un giorno.

“I termosifoni sono spenti dalla metà mattina di ieri - ha ammesso il preside al Corriere della Sera -. Questa mattina abbiamo avvisato il tecnico, che è venuto verso le nove meno un quarto. Il guasto è stato ripristinato, ma - ha chiarito il dirigente - “occorrono ore per riprendere temperature” accettabili.

Già da giovedì le lezioni riprenderanno regolarmente nell'istituto di via Goito.