Vandali al liceo Parini: svastiche e danneggiamenti di computer e scrivanie

Svastiche e scritte fasciste tracciate sulle scrivanie e computer danneggiati: è quanto trovato sabato 23 dicembre al liceo classico Parini di via Goito, una tra le scuole superiori più note di Milano.

A denunciarlo è il movimento Milano Attiva dal suo profilo Facebook, che pubblica anche una foto.

Sul suo sito l'Associazione denuncia la "la distruzione di vocabolari, dizionari e computer" e posta la fotografia di una cattedra su cui sono state lasciate scritte fasciste e svastiche. Le autorità scolastiche hanno reso noto che, appena quantificati i danni, sporgeranno la relativa denuncia.

"Il tentativo di distruggere il sapere e la conoscenza è il peggiore in assoluto, perché intrinsecamente contro la società stessa - sottolinea l'associazione -. Non è uno scontro di idee, è semplicemente una guerra: un attacco contro le persone, un attacco contro la democrazia, un attacco contro la libertà. E di fronte ad attacchi fascisti, violenti e spudorati come questo, non si può essere indifferenti. Bisogna unirsi per combattere questo cancro sociale e provare a sconfiggerlo una volta per tutte, insieme. Milano Attiva ripudia il fascismo in tutte le sue forme. Siamo vicini agli studenti del Parini", concludono.