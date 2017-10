Parto in corrodoio, neonata cade e batte la testa: coppia denuncia il San Raffaele

E' stata partorita in un corridoio dell'ospedale San Raffaele e, cadendo, ha picchiato la testa e si è procurata una frattura. La storia risale alla notte tra lunedì 9 e martedì 10 ottobre, quando - poco dopo mezzanotte - la piccola è stata appunto partorita, e si è venuta a sapere attraverso le pagine de Il Giorno, che l'ha raccontata domenica 15 ottobre, giorno in cui la mamma è stata dimessa. Secondo una prima versione, comunque, la neonata stava bene, nonostante la caduta, mentre ora si viene a sapere - sempre attraverso Il Giorno - che c'è stata una frattura alla teca cranica e i genitori presenteranno una denuncia per lesioni colpose.

Me che cos'è accaduto, dunque? Semplice: la partoriente, una donna di trent'anni, lunedì 9 ottobre si è recata, di sera, al San Raffaele insieme al marito trentacinquenne per la sospetta rottura delle membrane. I medici non le hanno riscontrato l'imminenza del parto ma, poiché lei percepiva l'inizio delle contrazioni, è stata tenuta in attesa in ospedale.

Qui divergono le versioni del San Raffaele e della famiglia. Per l'ospedale, i sanitari hanno tenuto la donna su un lettino nei pressi della porta della sala parto, mentre la coppia riferisce al quotidiano milanese che gli stessi sanitari avrebbero detto loro di "fare un giro" e tornare successivamente.

Fatto sta che, nemmeno un quarto d'ora dopo, la donna e il marito si sono diretti nuovamente verso la sala parto, percorrendo quel fatidico corridoio, ma non hanno fatto in tempo a suonare il campanello e farsi aprire perché la bambina stava nascendo in quel momento. Da lì la caduta e l'inevitabile spavento, con tutti gli esami del caso. E quella che in un primo momento era parsa una storia a lieto fine, ora si tinge di "giallo".

Le carte delle dimissioni, infatti, parlerebbero di «trauma cranico» che avrebbe provocato «frattura della teca cranica», nonché due ematomi. Ma la coppia è arrabbiata soprattutto per il "buco" di un quarto d'ora (scarso) durante il quale è stata lasciata da sola. E, visto come è andata a finire, non sarebbe dovuto accadere. Di qui la coppia ritiene che il San Raffaele abbia avuto una «condotta omissiva», tant'è che è pronta la denuncia per lesioni colpose.