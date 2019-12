Milano, donna partorisce in auto in strada: il "miracolo" al telefono con un infermiere

Stavano andando in ospedale perché ormai il momento giusto sembrava essere davvero vicino. Durante il breve viaggio, però, le contrazioni sono aumentate, sono diventate sempre più ravvicinate. E alla fine il piccolo Filippo ha deciso di nascere così, in un'auto, nel traffico di una tipica mattina meneghina.

"Miracolo" martedì in via Cardinale Mezzofanti a Milano, dove una donna di trentasei anni ha dato alla luce suo figlio in macchina. Stando a quanto racconta l'azienda regionale emergenza urgenza, la 36enne e suo marito stavano andando alla Macedonio Melloni proprio perché da un po' erano iniziate le contrazioni.

Alle 8.37, la coppia ha deciso di contattare il 112 per spiegare la situazione e così, quando il parto sembrava ormai imminente, l'operatore ha invitato l'uomo alla guida a fermarsi e attendere l'arrivo dei soccorsi. A quel punto, la cornetta è passata a un infermiere delle sala operativa di Areu, che ha preso in cura l'evento e ha seguito e aiutato la coppia con tutti i consigli del caso.

Filippo, evidentemente smanioso di venire al mondo, è nato nella macchina di mamma e papà poco prima che arrivassero i soccorsi. Il bimbo e la donna, poco dopo raggiunti da un'ambulanza e dalla polizia locale, sono stati portati alla Melloni per tutti i controlli del caso ed entrambi stanno benissimo.