Milano, esami per ottenere la patente taroccati: la locale scopre il sistema, 5 indagati

Suggerivano le risposte 'ai loro' candidati durente gli esami per la patente. Il tutto grazie a microfoni e auricolari nascosti. La polizia locale di Milano ha smatellato il sistema, indagando cinque persone.

È stata nominata ‘Patente per Tutti’ l’operazione della polizia locale che ha portato al sequestro preventivo di un’ex scuola guida a Milano, a perquisizioni anche in altri comuni della Lombardia e del Veneto e alla richiesta della Procura della Repubblica di indagare cinque persone per associazione a delinquere e per il reato di “Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche” (articolo 2 della legge n. 475 del 1925), allo scopo di far ottenere la patente di guida.



L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Cristiana Roveda, ha preso avvio dalla scoperta da parte di agenti della polizia locale del Comando Decentrato 8 – mentre vigilavano sulle sessioni dell’esame teorico per la patente di guida alla Motorizzazione Civile di Milano – di una strumentazione tecnologica nascosta addosso ad alcuni candidati.