Milano, incolla patente falsa sulla tessera per la raccolta punti del supermercato: beccato

Ha pensato bene di incollare su una tessera per la raccolta punti di un noto supermercato il fronte della sua patente egiziana, evidentemente contraffatta.

Il suo 'trucco' non ha tratto in inganno i carabinieri del Nucleo Radiomobile che all'alba di lunedì, attorno alle 4, lo avevano fermato in viale Lucania mentre guidava un'auto.

La patente falsa sulla tessere del supermercato

Quando ha esibito il documento, i militari sono rimasti subito colpiti dallo spessore anomalo del documento: in realtà costruito su un tessera fedeltà PayBack del Carrefour.

Per colpa della sua patente fai da te, un egiziano di 25 anni, che in Italia non aveva mai conseguito la patente, è stato denunciato per il porto dei documenti falsi. Contro lo straniero c'era anche una notifica riguardo la sua richiesta di asilo politico, che è stata rigettata.

Il retro della patente: foto