Stragi del sabato sera: i carabinieri beccano sei automobilisti ubriachi a Milano

Controlli stradali per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera sono stati effettuati, la scorsa notte e fino a stamani, dai carabinieri, a Milano. Alla fine sono state 6 le patenti ritirate.

I carabinieri si sono piazzati in via Odazio, al Lorenteggio, in viale Troya, sui Navigli, e in corso Buenos Aires, controllando 31 conducenti. Alla fine per quattro italiani, un brasiliano e un kosovaro è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il record alla prova dell'etilometro lo ha raggiunto il kosovaro, un 51enne residente in zona Lorenteggio, che ha fatto fermare il test (considerato positivo sopra lo 0.50) a 2,46.