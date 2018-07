Patteggia condanna per corruzione: due anni e 10 mesi all'ex primario del Pini

Due anni e 10 mesi di detenzione, 8 mesi di interdizione dall'esercizio della professione e quasi 300mila euro di risarcimento. Questo il risultato del pattegiamento chiesto dai legali dell'ex primario dell'ospedale Gaetano Pini accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta della Procura sulle presunte tangenti all'interno nella sanità milanese.

Il chirurgo Pier Giorgio Maria Calori, in particolare, dovrà risarcire 60mila euro all'istituto ortopedico, 10mila euro alla regione Lombardia, oltre ad aver l'obbligo di restituzione del profitto del reato per un totale di quasi 300mila euro. Il patteggiamento, concordato con i procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella,è stato accolto dal giudice dell'udienza preliminare Carlo Ottone De Marchi, che ha inoltre dichiarato estinto il contratto di lavoro tra l'ex primario e il Pini, poiché la pena detentiva risultata dall'accordo è superiore a due anni di reclusione. Calori, attualmente libero, era stato messo agli arresti domiciliari insieme ad altri quattro primari e al direttore sanitario del Pini, Paola Navone. Sempre per la stessa inchiesta era stato invece portato in carcere l'imprenditore Tommaso Brenicci, che ora si trova ai domiciliari.

Gli arresti del personale medico e dell'industriale furono il risultato di un blitz della finanza nel corso delle indagini sulle presunte tangenti nella sanità lombarda, che a marzo 2018 aveva portato all'arresto di Norberto Confaloneri, primario di Ortopedia del Pini. Lo scorso 10 aprile gli investigatori del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza avevano eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli indagati. A farla scattare, l'accusa nei confronti di questi ultimi di aver favorito la fornitura di protesi delle aziende che gli offrivano mazzette e regali.