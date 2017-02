Milano, professoressa morta di meningite: duecento persone sotto profilassi antibiotica

È scattata la profilassi per le persone venute a contatto con Vittoria Patti, l'insegnante morta nella giornata di giovedì 9 febbraio al San Paolo dopo che era stata ricoverata per meningite. Secondo quanto emerso dalle prime analisi la donna — insegnante dell'istituto Curie Sraffa — era affetta da meningite del ceppo C.

Oltre duecento persone tra studenti, docenti e personale scolastico sono state sottoposte a profilassi. Più nello specifico la terapia antibiotica riguarda centoquindici studenti delle sei classi in cui la professoressa Patti insegnava e novantanove persone tra colleghi e persone che potrebbero essere entrati in contatto di recente con la 54enne.

«L'elevato numero di contatti individuati tra il personale — ha spiegato spiega l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera — dipende dal fatto che il 7 febbraio si è svolto nell'aula magna della scuola il collegio dei docenti».

Agli studenti sono state date tutte le indicazioni sulla vaccinazione anti-meningococcica. «Nei prossimi giorni — ha aggiunto Gallera — si continuerà con l'attività di sorveglianza e si rimarrà disponibili a fornire supporto alle famiglie sia telefonicamente che via mail».

Non è la prima volta, purtroppo, che un caso di meningite si verifica in ambiente «scolastico». Tra metà e fine 2016, infatti, avevano perso la vita Flavia ed Alessandra, entrambe studentesse all’università Statale ed entrambe uccise dalla meningite. In quel caso, l’Ats aveva deciso di vaccinare gratuitamente tutti i compagni di corso delle due giovani vittime.

Da inizio gennaio, invece, la regione Lombardia ha attivato la propria offerta di vaccinazione in copagamento - chi vuole potrà pagare soltanto il prezzo del vaccino - contro la meningite.