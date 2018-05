Violentò due bambine: condannato a 9 anni il pedofilo di Chinatown

E' stato condannato a 9 anni di carcere l'uomo fermato a Monza il 4 ottobre 2017 dagli agenti della squadra mobile di Milano, accusato di avere seguito e poi stuprato due bambine, una poco prima del fermo e una nel 2016. L'uomo è stato processato con rito abbreviato: la gup Elisabetta Meyer ha accolto la richiesta dei pm Luca Gaglio e Gianluca Prisco e non ha concesso la "continuazione della pena", che avrebbe portato ad una condanna inferiore.

La violenza risale all'11 settembre: l'uomo - 42 anni e precedenti specifici - avrebbe intercettato e seguito in strada, nel quartiere di Chinatown, una bambina cinese di 6 anni; poi l'avrebbe spinta in un androne di via Bramante e avrebbe abusato di lei. La bimba è stata in grado di descrivere con precisione il suo aggressore e la polizia, dopo averlo individuato con le immagini di sorveglianza della zona, ha deciso di diffondere i filmati per permettere a chi lo riconoscesse di segnalarlo. E così è stato. Il 42enne aveva provato a camuffarsi facendosi crescere la barbara, ma è stato un espediente inutile.

Le successive indagini hanno fatto emergere l'altro episodio, avvenuto nel mese di marzo del 2016: la vittima questa volta era una bambina affetta da sindrome di Down. In quella occasione il 42enne avrebbe individuato la sua preda nell'ascensore di una fermata della metropolitana, poi l'avrebbe seguita a lungo fino a molestarla in un luogo appartato. Ora la condanna per entrambi questi episodi.

Ma c'è anche un ulteriore precedente: il predatore, nel 2013, era stato condannato a 4 anni e 3 mesi di carcere per tentata prostituzione minorile, atti osceni e corruzione di minorenni. Ed era stato scarcerato a gennaio del 2016, poco prima di colpire nuovamente.