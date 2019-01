Milano, pedofilo al corso di equitazione: la federazione ferma "il mostro" del maneggio

Il caso di un pedofilo nel mondo dell'equitazione milanese sembra trovare conferma. A inizio gennaio un istruttore equestre di secondo livello di un circolo ippico dell'hinterland è stato sospeso in via cautelare per 60 giorni dal Tribunale Federale.

Lo riferisce Il Giorno che spiega come il tribunale motivi così la decisione: "Sussiste il fondato pericolo che il sig..., qualora l'attività di insegnamento da lui attualmente esercitata sia svolta a contatto con altri allievi minorenni, possa compiere ulteriori abusi con conseguenze gravi ed irreparabili".

Per il momento non è chiaro come stia intervenendo la giustizia ordinaria. "Da tempo molti genitori, prosegue il quotidiano, insistono sul fatto che l'istruttore nell'equitazione, come l'allenatore negli sport di squadra, dovrebbe sempre "operare" in pubblico ed evitare situazioni dove si possa trovare da solo con l'atleta. Proprio perché nello sport, spesso, l'orco ha il volto rassicurante. Proprio come dovrebbe essere quello di un istruttore".