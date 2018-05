"Sequestrati" oltre un'ora sul treno rotto: segnalati 10 pendolari che scesero sui binari

Sono stati identificati e segnalati all'autorità giudiziaria i 10 pendolari che mercoledì 9 maggio erano scesi dal treno 10621 della linea S6 Novara-Milano-Pioltello rimasto bloccato per un'ora e mezza tra le stazioni di Pregnana e Rho a causa di un guasto.

Tutto era accaduto alle 8.55 quando il convoglio, partito da Novara alle 8.18, si era fermato in mezzo alla campagna a causa di un guasto al locomotore. Le carrozze — sulle quali erano stipati i viaggiatori, anche a causa della soppressione del treno precedente — erano diventate roventi e un capotreno avrebbe consigliato ai viaggiatori di azionare le maniglie per l'apertura delle porte. Risultato? Diversi pendolari erano scesi sui binari. Dieci di loro, inoltre, decisero di raggiungere la stazione di Rho a piedi lungo la massicciata anziché aspettare che il convoglio venisse trainato. Adesso l'autorità giudiziaria dovrà valutare se e quali procedimenti adottare nei loro confronti. Tradotto? Rischiano una sanzione o una denuncia.

Nel pomeriggio di martedì 22 maggio, intanto, il consiglio regionale ha votato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Dem Pietro Bussolati che impegna l'assessore ai trasporti ad affrontare il tema dei "disservizi sulla tratta Novara-Treviglio e di intervenire mettendo in atto tutte le azioni, appunto, per evitare il sanzionamento dei pendolari", si legge in una nota. Nel frattempo i dieci pendolari identificati dalla Polfer saranno assistiti dal difensore regionale, fanno sapere i Dem con una nota.

"Ogni singolo punto dovrà essere trattato con la massima serietà — ha dichiarato in una nota Bussolati — basta con lo scaricabarile verso Trenord e FS, è ora che la Regione si assuma le sue responsabilità. Non ci interessano i litigi e le polemiche, ma i problemi dei pendolari".