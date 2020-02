La penna in realtà è una pistola: in giro con la 'biro' che spara e 3 proiettili in tasca, arrestato

I militari lo conoscevano già. Per il suo curriculum criminale e per i suoi precedenti, sapevano già chi era quell'uomo. Così, quando lo hanno visto in strada, hanno deciso di controllarlo. E hanno avuto ragione.

Un 30enne italiano, residente a Garbagnate, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri con le accuse di porto e detenzione illegale di armi dopo essere stato trovato in giro per la città con una penna pistola in tasca.

Durante un normale controllo scattato a pochi metri da casa sua, i carabinieri gli hanno infatti scoperto nascosta in tasca un'arma a forma di penna marca Erma, calibro 22 e senza matricola. In più, l'uomo - che ha precedenti - aveva con sé anche tre proiettili per la stessa pistola, che evidentemente era pronta all'uso.

L'arma, che era perfettamente in grado di sparare, è stata sequestrata e ora saranno svolti tutti gli accertamenti per capire se sia stata già utilizzata. Il 30enne, che non ha dato nessuna motivazione sul possesso della pistola, è stato messo ai domiciliari.