Papa Francesco a Milano: il percorso e le vie chiuse ora per ora sabato 25 marzo 2017 | Infografica

Papa Francesco è a Milano sabato 25 marzo 2017. La visita del pontefice è stata programmata da tempo. Benedirà i fedeli in piazza Duomo a Milano. Poi sarà anche presente allo stadio San Siro. Molte strade saranno chiuse (ecco l'elenco). E' possibile partecipare alla messa arrivando a Monza in treno con tariffe speciali (orari e biglietti). Le vie interessate dal suo passaggio saranno blindate e ci sarà lungo il perimetro il divieto di sosta. La mappa completa, ora per ora, degli spostamenti del papa.