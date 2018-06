Milano, perde il telefono in una grata della metro e per recuperarlo precipita per 6 metri

Cerca di recuperare il cellulare caduto in una grata ma precipita per sei metri. Un volo, per fortuna, senza conseguenze.

Protagonista un cittadino afghano di 20 anni, che domenica è stato soccorso e poi trasportato all'ospedale Niguarda di Milano.

L'incidente è accaduto in piazza Duca D'Aosta, all'interno di una grata di aereazione della metropolitana mentre cercava di recuperare il telefonino che c'era caduto dentro.

Dopo aver perso il telefono, il giovane ha aperto la grata e si è calato con una corda di fortuna precipitando sei metri. E' stato trasportato in ospedale con traumi agli arti e alla schiena.