Creavano false ditte per assumere immigrati clandestini: 171 persone indagate e 11 arresti

Sono centosettantuno le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Monza, delle quali undici destinatarie di misure cautelari, a seguito delle indagini della Polizia di Stato.



L'attività investigativa dei poliziotti del Commissariato di Monza ha delineato l'organigramma dell'associazione che favoriva l'immigrazione clandestina e la permanenza illegale sul territorio nazionale tramite la creazione di documentazione falsa da presentare per l'istanza del permesso di soggiorno: un commercialista brianzolo, titolari di ditte fittizie nelle quali assumere i cittadini stranieri e i procacciatori di clienti. Le indagini hanno portato a scoprire la documentazione di oltre trenta le ditte fittizie che hanno assunto più di millecinquecento dipendenti.



Un semplice calcolo, sulla base di un prezzo medio corrisposto, permette di quantificare il volume d’affari dell’associazione per delinquere in una cifra oscillante tra i due ed i tre milioni di euro dall’anno 2012.