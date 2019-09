73enne milanese si perde tra i boschi mentre cerca funghi: inizia a gridare, salvata

Una donna di 73 anni, che si era persa in mezzo ai boschi di una località montana, è riuscita a salvarsi gridando per attirare l'attenzione. L'anziana, che risiede a Milano in provincia di Milano, si trovava lunedì sera, intorno alle sette, insieme al marito in Val Loana (Comune di Malesco, in Val Vigezzo) per cercare funghi, di cui la piccola valle è particolarmente ricca.

I coniugi si erano separati; la donna, ad un certo punto, non ha più saputo trovare la via del ritorno e quindi ha iniziato a urlare. L'hanno sentita i gestori di uno dei due ristoranti della valle, che hanno chiamato il soccorso alpino.

Il soccorso alpino vigezzino ha perlustrato i boschi e ha localizzato l'anziana, portata poi a valle con l'elicottero perché stava per fare buio.