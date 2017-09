"C'è una persona armata vicino alla piscina". Ma era un falso allarme

Molta polizia nella zona della piscina Argelati in tarda mattinata di lunedì 4 settembre. Motivo: una persona, che pareva del tutto affidabile, aveva avvertito il numero di emergenza 112 segnalando una persona armata nei dintorni della struttura della zona dei Navigli.

Così la polizia è arrivata in forze. Erano circa le dodici e mezza: i passanti hanno notato l'assembramento di volanti e agenti.

Tutto si è però risolto in un nulla di fatto, perché della persona armata in realtà non v'era alcuna traccia.