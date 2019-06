Ragazzo travolto da un treno tra Lambrate e Rogoredo: piede amputato e convogli nel caos

Una parte della gamba amputata, all'altezza del polpaccio. È in condizioni gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita, il ragazzo italiano travolto da un treno lungo i binari che collegano la stazione di Milano Lambrate con quella di Rogoredo. L'incidente è avvenuto alle prime ore dell'alba di venerdì, attorno alle 6, all'altezza di Milano Forlanini, in via Alessandro Milesi.

Travolto da un treno: ragazzo perde un piede

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha allertato i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. I pompieri hanno liberato il ferito, di circa 30 anni, che poi è stato soccorso e portato in ospedale.

Caos treni a Milano per un incidente ferroviario

Gli agenti Polfer stanno facendo i rilievi sul luogo dell'incidente, la cui dinamica è da chiarire. Sembra che il ferito stesse camminando lungo i binari. Molti treni hanno subito ritardi.

Video: treni alta velocità tra Torino e Milano in ritardo

I treni alta velocità da Torino a Milano registrano fino a 30 minuti di ritardo per permettere il lavoro delle autorità, recita un cartello in Stazione.

