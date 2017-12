Trasporta in auto, in condizioni igieniche disastrose, il pesce da vendere al minimarket

Gli agenti della polizia stradale di Milano hanno sanzionato per 1.085 euro un uomo residente nel Pavese sorpreso ad Assago, nell’hinterland del capoluogo lombardo, mentre trasportava sul suo veicolo merce alimentari, tra cui pesce surgelato, destinate alla vendita nel negozio di famiglia.

Dato l’uso abusivo in violazione delle più elementari norme di igiene e sanità, il mezzo è stato posto in fermo amministrativo e all’uomo è stata ritirata la carta di circolazione. Lo ha reso noto la questura di Milano, precisando che la sanzione è stata comminata “poco prima di Natale” da personale della Sottosezione polizia stradale di Milano Ovest con l’ausilio di personale dell’Ats meneghina. Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti, particolarmente potenziata nel corso del periodo natalizio anche in relazione ai controlli sulla filiera alimentare, settore particolarmente sensibile in questo periodo.

Una parte della merce, nella fattispecie si trattava di pesce surgelato, è risultato essere trasportato in violazione delle più elementari norme di igiene e sanità disciplinanti la conservazione di prodotti in regime di ATP, acronimo di Accord Transport Perissable (Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti), un accordo europeo finalizzato alla regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all’alimentazione umana.

Il controllo è stato effettuato anche con l’ausilio di personale dell’ATS di Milano, per i profili di specifica competenza ed allo stato sono in corso approfondimenti nei confronti dell’esercente.