"C'è un serpente nel motel": pompieri al lavoro

Stava strisciando tra i fili d'erba umidi. Non era nella foresta pluviale ma nel vialetto di un motel di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Ha creato qualche attimo di tensione, ma fortunatamente si è risolto tutto per il meglio: è stato recuperato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 16 settembre in una struttura di via XXV aprile a Peschiera Borromeo. I pompieri hanno individuato il serpente intorno alle 18.30 e sono riusciti a "catturarlo", grazie a un bastone e a un secchio, dopo mezz'ora di lavoro.

L'animale è poi stato consegnato al proprietario della struttura e successivamente sono intervenuti i carabinieri forestali che lo hanno preso in custodia. Non è il primo caso: a giugno in un palazzo di viale Abruzzi a Milano era stato trovato un pitone reale incastrato tra i listelli di una tapparella.