Migliaia di pesci morti in una cava dell'hinterland

Morìa di pesci, ma anche di uccelli, a Basiglio, nell'hinterland sud di Milano. Succede in una cava del paese. I pesci in particolare, secondo quanto descritto da alcuni abitanti della zona, sarebbero attratti dalla maggior temperatura dell'acqua presente in alcuni scarichi, dotati di filtri ma non di reti che impedirebbero efficacemente ai pesci stessi di "risalire".

Una volta all'interno degli scarichi, i pesci non riuscirebbero più a tornare indietro: di qui la morìa. Questa spiegazione, che vale per i pesci, non può però "funzionare" per i gabbiani: nel weekend dell'Epifania ne sono stati trovati morti almeno tre, intorno alla cava. L'amministrazione comunale è stata informata e si sta occupando della questione. L'obiettivo degli ambientalisti è ora risalire a chi ha responsabilità sulla morìa di animali e porvi rimedio.