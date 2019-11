Moria di pesci nel canale di via Ripamonti: "Emanano odori nauseabondi e vengono mangiati da altri animali"

Continuano le indagini sulla misteriosa moria di pesci nel canale di via Ripamonti. In attesa dei risultati degli esami analitici e anatomici dall'istituto zooprofilattico dell'Università di Milano, il presidente di Municipio 5, Alessandro Bramati ha incontrato la vicesindaco Anna Scavuzzo.

Indagini in corso

L'obiettivo, afferma Bramati è quello di "chiedere aggiornamenti sulla situazione che da più di una settimana è stata segnalata e che continua a destare molta preoccupazione". Da mercoledì 6 novembre, infatti, centinaia di pesci morti galleggiano nel canale di via Ripamonti, all'altezza dell'Istituto Europeo Oncologico (Ieo). Da quando è stata segnalata la moria il nucleo ambiente della polizia locale sta indagando per capire cosa abbia potuto provocarla.

"Gli organi competenti nell’immediato sono intervenuti per la verifica, provvedendo alla campionatura delle acque e all’acquisizione di alcuni pesci morti di cui si è ancora in attesa degli esiti delle analisi di laboratorio - informa Bramati -. Nel frattempo si stanno svolgendo indagini per individuare il possibile punto di origine, mentre sarà fondamentale l’esito delle analisi per determinare gli agenti inquinanti e concentrare gli accertamenti sugli utilizzatori di sostanze compatibili". Tra le ipotesi, ancora da verificare, quella dello sversamento di sostanze tossiche e quella della momentanea assenza di un sufficiente livello idrico.

"Sapere quali sostanze hanno causato questa situazione - dichiara Bramati - permetterà anche di intervenire con la pulizia dai pesci che cominciano ad emanare odori nauseabondi e vengono mangiati da altri animali".