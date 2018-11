Mollata per un'altra: 18enne "ordina" a nove 15enni di picchiare la rivale

Aggredita con violenza da nove coetanee di 15 anni perché avrebbe "rubato" il fidanzato ad una 18enne. L'incredibile storia, che ora è sul tavolo del Tribunale dei Minorenni di Milano, si è verificata in un paese della Lomellina, in provincia di Pavia. Si sarebbe trattato, secondo quanto emerso, di una vera e propria spedizione punitiva.

La 18enne avrebbe infatti "ordinato" al branco di picchiare la rivale e quelle lo avrebbero fatto senza battere ciglio. Secondo i riscontri, la vittima dell'aggressione sarebbe stata la nuova fidanzata dell'ex ragazzo della 18enne, che adesso è accusata, oltre che di avere ordinato il pestaggio di gruppo, anche di stalking, perché nei giorni precedenti avrebbe tempestato la 15enne di messaggi, post su Facebook e telefonate dal tono minatorio.

L'avvocato difensore della 18enne ha già chiesto e ottenuto la messa in prova in comunità per un anno. Ancora da decidere invece la posizione delle nove 15enni autrici materiali del pestaggio: si è saputo che sono tutte dello stesso paese e nessuna di loro studia né lavora. Il fatto è emerso perché la vittima si è recata al pronto soccorso e poi, sostenuta dai suoi genitori, ha deciso di denunciare l'aggressione ai carabinieri.