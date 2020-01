Milano, in giro per Capodanno con petardi, una "pistola" e quaranta cartucce: denunciati

Erano usciti di casa pronti per festeggiare il Capodanno, ma non avevano fatto i conti con i carabinieri. Due ragazzi - due giovani di ventisette e ventinove anni, entrambi italiani - sono stati denunciati nella notte del 1 gennaio dai militari della stazione Duomo con le accuse di procurato allarme e detenzione abusiva di materiale esplodente.

I due sono stati fermati e controllati in piazza Cardinal Ferrari dai carabinieri, che li avevano visti fermi davanti alla saracinesca di un negozio con fare sospetto.

È bastata una veloce perquisizione agli uomini dell'Arma per trovare tre petardi artigianali, una pistola a salve con il tappo rosso e una quarantina di cartucce per quella stessa pistola. Tutto il materiale è stato sequestrato e i ragazzi sono stati identificati e denunciati.

Quella stessa notte tra Milano e la provincia, proprio per l'esplosione di petardi e fuochi d'artificio, si sono contati oltre dieci feriti. L'incidente più grave in via Capuana, dove lo scoppio di un botto ha mandato in ospedale quattro ragazzini: uno di loro, un 13enne, ha subito l'amputazione della mano destra ed è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda.