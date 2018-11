Piano quartieri, domenica l’ultima giornata di incontri nei municipi 1, 2 e 3

Si concludono domenica 25 novembre, nei Municipi 1, 2 e 3, gli incontri organizzati dall’Amministrazione comunale per presentare il Piano Quartieri. L’iniziativa, pensata per ascoltare le opinioni, scambiare informazioni e raccogliere suggerimenti e proposte da parte dei cittadini, ha già raccolto la partecipazione di oltre duemila persone.

Gli incontri, che si svolgeranno dalle 9:30 alle 14, avranno luogo presso alla Scuola Primaria Giusti – D’Assisi di via Giuseppe Giusti 15 (Municipio 1), la Scuola Primaria Casa del Sole di via Giacosa 46 (Municipio 2) e la Scuola Primaria Munari di via Feltre 68/1 (Municipio 3).

Dirigenti e tecnici del Comune accoglieranno e accompagneranno i cittadini in un percorso che permetterà loro di conoscere i progetti che nei prossimi anni verranno realizzati nei nove Municipi. I partecipanti potranno osservare schemi, dati e mappe sui pannelli allestiti nelle stanze e, al termine della visita, ognuno potrà compilare una scheda per esprimere opinioni e suggerimenti che contribuiranno a definire l’utilizzo dei futuri investimenti.

Il Piano Quartieri descrive infatti progetti per un investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro: 1,2 miliardi riguardano opere già definite, in corso o in fase avanzata di progettazione, 382 milioni di euro sono destinati ad opere che devono essere ancora progettate. Di questi, una ‘fetta’ di 200 milioni sarà a disposizione di progetti da realizzare nei quartieri e che saranno definiti al termine del ciclo di incontri.