Milano, mette sul balcone di casa 18 piante di marijuana alte un metro e mezzo: arrestato

Non si era minimamente preoccupato di nascondere il suo "tesoro". Anzi, probabilmente convinto di farla comunque franca, lo aveva lasciato in bella vista sul balcone di casa. E ai militari è bastato passare di lì per incastrarlo.

Un uomo di quarantadue anni - un cittadino italiano senza un lavoro e senza precedenti - è stato arrestato mercoledì dai carabinieri di Bollate con le accuse di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Per lui le manette sono scattate nel pomeriggio, quando i militari sono passati sotto casa sua - un appartamento in via Massimo de Leva - e hanno notato alcune piante "strane" sul terrazzo. Ai militari, incuriositi proprio dagli "alberelli", è bastato entrare nel condominio e avvicinarsi alla porta per sentire un forte odore di marijuana. A quel punto, i carabinieri si sono fatti aprire la porta dell'abitazione e anche gli ultimi dubbi sono caduti.

Sul balcone, infatti, il 42enne aveva diciotto piante di marijuana alte un metro e mezzo ciascuna. All'interno della casa, invece, nascondeva 287 grammi di "erba", due grammi di hashish, due bilancini di precisione, una lampada a led - necessaria proprio per la coltivazione - e trentasette confezioni di semi di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre per il 42enne si sono aperte le porte del carcere.

Foto - La marijuana sequestrata dai carabinieri