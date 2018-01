Fidanzati nascondono 105 piante di marijuana in casa: traditi dall'odore in macchina, arrestati

L'odore ha portato i carabinieri fino a casa loro. E, inevitabilmente, li ha messi nei guai.

Due fidanzati - un ventinovenne e una quarantunenne, già nota alla giustizia - sono stati arrestati nel weekend dai carabinieri di Cornaredo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le strade della coppia e dei militari si sono incrociate ad Arluno, dove gli uomini dell'arma hanno fermato l'auto dei due per un normale controllo.

I carabinieri, al momento di chiedere i documenti, si sono immediatamente accorti che nella macchina c'era un fortissimo odore di marijuana e infatti hanno trovato nella borsa della donna 160 grammi di "erba" nascosta in due sacchetti.

Video | La serra di marijuana a casa della coppia

A quel punto, i militari hanno deciso di perquisire anche l'abitazione della coppia, un appartamento in provincia di Novara. Lì, in un sottoscala, gli uomini dell'arma hanno scoperto due serre artigianali ma ben organizzate, con ventole, luci e irrigatori. Nelle due "strutture", gli investigatori hanno scoperto nove piante di cannabis tra i venti e i cinquanta centimetri di altezza, ottanta piantine in fase di germinazione e - in una tenda - altre sedici piante già estirpate e in fase di essiccazione.

Per i due fidanzati sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.