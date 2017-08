Piante di marijuana coltivate nel parco delle Groane: erano alte oltre un metro e mezzo

Sei piantine di marijuana coltivate sul terreno del Parco delle Groane, a Solaro (Milano). Quasi una provocazione, vista la lotta che i carabinieri e la direzione di uno dei più grandi polmoni verdi della Lombardia stanno portando avanti per vincere la lotta contro gli spacciatori.

Le piante, che adesso sono state estirpate, erano già diventate arbusti: erano alte oltre un metro e mezzo. Si trovavano all’ingresso dell’area tristemente nota per lo spaccio, a Solaro: quasi un segnale per i clienti.

Erano anche ben curate e potate da mani sapienti: non è escluso che gli spacciatori stessero facendo le prove per una coltivazione in grande stile, tramutandosi così in coltivatori diretti di marijuana.