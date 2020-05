Coppia con serra di marijuana in casa: scoperti grazie all'appuntamento per lo spaccio

Tre persone sono state arrestate per spaccio di droga a Lainate. E' successo mercoledì 13 maggio. Nei guai un 24enne, un 29enne e una 30enne, tutti pregiudicati residenti nel Saronnese: il primo a Caronno, i due (conviventi) a Gerenzano. I carabinieri sono intervenuti dopo avere notato il 24enne a bordo di un'auto ferma in un parcheggio di Lainate.

Il giovane aveva un atteggiamento apparentemente nervoso. I carabinieri lo hanno controllato, trovando tre grammi di marijuana, sette di hashish, un bilancino di precisione e uno smartphone al cui interno era memorizzata una conversazione con ili 29enne, nella quale veniva concordato un incontro proprio in quel parcheggio.

Poco dopo è arrivata un'auto con a bordo il 29enne e la sua compagna, subito fermati e trovati con 115 grammi di marijuana in un involucro all'interno del bagagliaio. A casa della coppia sono stati poi trovati 440 grammi di marijuana già divisi in cinque sacchetti di plastica, nove grammi di olio di marijuana pressato e quattro confezioni di semi di marijuana. E ancora, una serra in plastica con aspiratore, lampada a led, ventilatore e termometro, con dodici piante di marijuana di varia grandezza. E infine 800 euro in contanti.

Terminate tutte le procedure, il 29enne è stato portato a San Vittore mentre la sua compagna e l'altro giovane sono stati posti ai domiciliari.

