87 piante di marijuana in casa: arrestati due giovani

87 piante di marijuana alte un metro e mezzo, attrezzature di illuminazione e ventilazione, fertilizzanti vari, strumenti per pesare. E' quanto hanno trovato i carabinieri di Trezzano sul Naviglio in un appartamento di via Brunelleschi in cui risiedono due operai italiani, entrambi con precedenti, di 26 e 30 anni.

L'operazione è stata portata a termine nella mattinata di giovedì 7 maggio. I carabinieri sono arrivati all'appartamento dopo avere notato un intenso e ingiustificato via vai per circa una settimana.

I due giovani sono stati arrestati in flagranza per coltivazione e produzione di stupefacenti, mentre non è stato loro contestato lo spaccio. I carabinieri li hanno portati in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.