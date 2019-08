Milano, ladro "sbaglia" casa da svaligiare: e gli agenti dentro trovano 11 piante di marijuana

La chiamata al 112 è arrivata alle 4.20, quando un residente - allarmato dai rumori - ha segnalato la presenza di un uomo aggrappato a una grondaia per scalare il palazzo accanto al suo. Ma inconsapevolmente proprio il testimone e il ladro "acrobata" hanno fatto fare agli agenti una scoperta decisamente inaspettata.

Nella notte tra mercoledì e giovedì i poliziotti delle Volanti hanno sequestrato in un appartamento al primo piano di via Banfi ben undici piante di marijuana. Gli agenti erano arrivati lì proprio per la segnalazione di un probabile furto, ma quando sono giunti sul posto il malvivente aveva già fatto perdere le proprie tracce. Così, i poliziotti hanno individuato l'appartamento preso di mira e sono andati a controllare, trovando effettivamente la finestra della cucina forzata. Dentro, poi, la "rivelazione" più grande, con le undici piante di "erba".

La droga, per ora, è stata sequestrata a carico di ignoti. Gli agenti hanno infatti accertato che il proprietario dell'appartamento, un italiano, non vive in quella casa, che sembra sia stata data in affitto. Gli investigatori stanno ora proseguendo con il lavoro proprio per rintracciare il reale inquilino dell'appartamento.

Ed erano stati di nuovo dei ladri, la notte precedente, a "consegnare" alla polizia oltre 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana. La banda, composta da quattro uomini, era stata fermata mentre cercava di entrare in una palestra di via Moscati, dove - avevano poi confessato gli stessi ladri - avrebbero voluto rubare uno zaino con la droga. La borsa è stata effettivamente trovata dagli agenti, che hanno arrestato per spaccio il titolare della struttura.