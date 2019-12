Milano, prova a colpire un poliziotto sulla testa con una bottiglia di vetro: pusher arrestato

Ha preso una bottiglia di vetro e si è lanciato contro un poliziotto per cercare di colpirlo alle spalle. È stato arrestato dallo stesso agente e dai suoi colleghi che lo hanno immobilizzato.

Controllo in piazzale Gabrio Rosa

A finire in manette è un marocchino di 26 anni, l'uomo è stato bloccato durante un controllo di routine in piazzale Gabrio Rosa, in zona Corvetto a Milano.

Succede domenica intorno alle 21: mentre i poliziotti erano in piazza, lo straniero ha tentato di colpire sulla testa uno di loro. Addosso aveva, tra l'altro, circa 30 grammi di hashish e una dose di cocaina. È accusato di resistenza e detenzione ai fini di spaccio.