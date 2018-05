Milano, aggressione con machete e coltelli in piazzale Brescia: arrestati cinque giovani

L'antivigilia di Natale l'aggressione e la rapina in Piazzale Brescia. L'epilogo? Due uomini di 37 e 28 anni al pronto soccorso: il primo con una coltellata al torace, il secondo con una grossa ferita al braccio, suturata con 58 punti. E nei giorni scorsi gli agenti della questura di Milano hanno arrestato i presunti autori del fatto, nei guai cinque ragazzi egiziani dai 19 anni ai 22 anni tutti, ad eccezione del più giovane, sono in Italia senza fissa dimora e con precedenti. La notizia è stata resa nota da via Fatebenefratelli con un comunicato.

Tutto è accaduto alle 19.15 del 23 dicembre quando cinque giovani, armati di catene, coltelli e un machete, hanno aggredito due marocchini di 37 e 28 anni. Le vittime, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sono state colpite ripetutamente con oggetti contundenti. Successivamente il 37enne è stato raggiunto da una coltellata al fianco mentre il 28enne, ha parato con il braccio sinistro un fendente (sferrato con machete) che lo stava per raggiungere al volto. Risultato? Una grave ferita suturata con 58 punti.

Le indagini

I poliziotti del commissariato Bonola, a seguito della denuncia presentata presso la stazione dei Carabinieri di Cornaredo da parte delle vittime, sono arrivati ai cinque presunti malviventi analizzando i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Non solo: è stata fondamentale anche l'individuazione fotografica da parte delle vittime.

Le accuse per i presunti responsabili sono rapina e lesioni in concorso, mentre il 22enne che avrebbe ferito il 28enne col machete è accusato di tentato omicidio.