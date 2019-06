Anziano milanese reagisce al rapinatore e gli spruzza spray al peperoncino

Il rapinatore, probabilmente, aveva visto nel "nonno" una preda facile. Ma non aveva fatto i conti con la sua prontezza di riflessi.

L'anziano si è salvato grazie a una bomboletta di spray al peperoncino che ha usato come legittima difesa.

Protagonista della vicenda è stato un 81enne milanese. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, l'uomo, classe 1938, che ha poi denunciato il tentativo di rapina, attorno alle 3.30 della scorsa notte a Milano, mentre si trovava in Piazzale Susa in attesa dell'autobus, è stato avvicinato da uno sconosciuto, dai suoi racconti dell'Est Europa, il quale minacciandolo con un coltellino gli ha intimato di consegnargli tutto il denaro che aveva in tasca.

L'anziano, però, ha reagito: ha estratto dalla tasca la bomboletta e non appena lo sconosciuto si è avvicinato nel tentativo di aggredirlo, gli ha spruzzato sul volto lo spray urticante.

Il malvivente è fuggito e il milanese è riuscito a chiamare i soccorsi.