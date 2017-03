Non si accordano sul rapporto sessuale, picchia il suo “amante”: arrestato 35enne

I carabinieri della compagnia Monforte di Milano hanno arrestato un uomo di trentacinque anni, Jonathan D., ritenuto responsabile dei reati di rapina e aggressione.

I militari erano sulle tracce dell’uomo dall’estate scorsa, quando un quarantaseienne italiano aveva denunciato di essere stato aggredito durante un incontro avuto con un secondo uomo dopo alcuni contatti su un sito internet. La vittima aveva raccontato di essere stata colpita con alcuni pugni, sembra dopo un mancato accordo su una prestazione sessuale, e i referti medici - quaranta giorni di prognosi per due costole rotte - avevano confermato la sua versione.

Il 1 dicembre scorso, poi, il trentacinquenne era tornato in azione. Nella sua rete era caduto un ragazzo austriaco di trentuno anni, che aveva dato appuntamento all’arrestato in viale Bligny per l’acquisto di un’auto - una Golf -, che l’uomo gli avrebbe venduto a novemila euro. Incassati i soldi, però, Jonathan aveva colpito con una bastonata il ragazzo e l’aveva spinto fuori dalla macchina.

A incastrarlo, nonostante sia rimasto a lungo un “fuggitivo”, sono stati i tanti tatuaggi, perfettamente descritti dalle sue vittime. I militari lo hanno riconosciuto mentre passeggiava in zona Certosa e per il trentacinquenne, con diversi precedenti, sono scattate le manette.