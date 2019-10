Milano, la folle notte di un 20enne: ubriaco aggredisce militari e carabinieri, arrestato

Prima l'Esercito, poi i carabinieri. Folle notte in viale Ortles a Milano, teatro dello spettacolo di un ragazzo di venti anni, un giovane italiano completamente ubriaco, che ha pensato bene di aggredire i militari e gli uomini dell'Arma.

Il suo show è iniziato verso l'una, quando un equipaggio dell'operazione "Strade sicure" ha notato alcune persone discutere animatamente in strada e si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo. Appena sono scesi dal mezzo di servizio, i militari sono stati aggrediti dal 20enne, che ha cercato di colpirli per farli allontanare.

Dopo pochi attimi è arrivata anche un'auto del Radiomobile, che si è trovata a passere in quella strada. Per i carabinieri l'accoglienza è stata la stessa, tanto che hanno dovuto faticare non poco per riuscire a bloccare il giovane e caricarlo in macchina. Neanche a bordo dell'auto, però, il ragazzo si è tranquillizzato e ha colpito la vettura diversi calci, che fortunatamente non hanno causato danni.

I militari aggrediti fortunatamente non hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale, mentre l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma Montebello.