Picchia la compagna incinta con una bottiglia e un bastone: arrestato

Ha picchiato la sua compagna colpendola con una bottiglia e con un bastone: tutto questo il giorno di Natale, davanti alle figlie di lei, che peraltro è incinta.

Il protagonista è un quarantenne di nazionalità romena, la vittima è una 35enne poi soccorsa all'ospedale di Vimercate e dimessa con una prognosi di venti giorni. Tutto è successo a Carugate, nell'abitazione dei due. Qualcuno, che aveva sentito la donna gridare, ha chiamato i carabinieri che si sono precipitati sul posto e hanno visto una scena agghiacciante: tracce di sangue in casa e la donna, insieme alle figlie, rifugiatasi in una stanza per proteggere sé stessa e le piccole dalla furia dell'uomo.

Il quarantenne è stato portato in caserma e arrestato.