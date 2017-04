22enne picchia la compagna a calci e pugni, arrestato a Milano

I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri, spaventati dai rumori che provenivano dall'appartamento in cui vive una giovane coppia (22 anni lui, 20 anni lei) in via Col di Lana, a Milano. Erano le cinque di pomeriggio di lunedì 17 aprile.

I militari, sul posto, hanno trovato anzitutto la ragazza, una studentessa universitaria libanese, che ha riferito di avere ricevuto botte, a suon di calci e pugni, dal suo compagno. Ha raccontato ai carabinieri che, da fine 2015, la relazione era andata avanti tra alti e bassi, con "tira e molla" reciproci, e che lei lo aveva denunciato anche nel mese di novembre del 2016, dopodiché ci avevano "riprovato" andando anche a convivere.

Il giovane violento, un 22enne marocchino, si era nascosto nel cortile del condominio, ma è stato trovato facilmente e arrestato: risponde di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.