Picchia la compagna davanti ai figli per la strada: arrestato

Ha dato uno schiaffo alla sua compagna in via Vallarsa, zona Brenta, davanti ai figli della coppia (sono tre e hanno 9, 10 e 11 anni). La donna era andata a prenderli a scuola e lui li aveva raggiunti. Una passante, che ha cercato di fermare l'uomo, è stata a sua volta aggredita e ha chiesto aiuto al numero di emergenza 112. Sul posto, la polizia ha arrestato lui, un marocchino regolare di 44 anni con piccoli precedenti di tanto tempo fa. E' successo intorno alle cinque del pomeriggio.

Nella stessa giornata il 44enne aveva infastidito la donna (un'italiana di 35 anni nata in Marocco) almeno altre due volte: la prima all'una, in via Volvinio: il 44enne aveva strattonato per la strada la donna. Un'ora più tardi le ha fatto telefonate minatorie.

Il rapporto tra i due è burrascoso da qualche mese, tanto che la donna si è appena trasferita con i figli a casa del fratello, che ha confermato le violenze subìte da un po' di tempo dalla 35enne: schiaffi e pugni senza ragione, scenate di gelosia, minacce.

La donna è stata portata al Policlinico: i medici le hanno riscontrato un trauma cranico facciale con dieci giorni di prognosi. Per l'uomo invece si sono aperte le porte di San Vittore.