Picchia la convivente davanti al figlio di un anno: arrestato a Milano

Da circa un anno, dopo la nascita del figlio, la relazione si era incrinata: questo il racconto di una donna filippina di trentun anni salvata dai carabinieri nel pomeriggio di Pasquetta, dopo essere stata picchiata in casa dal suo convivente. La donna non ha avuto bisogno di cure mediche ma ha deciso di denunciare l'uomo, un trentenne connazionale, che è stato di conseguenza arrestato.

E' accaduto intorno alle quattro del pomeriggio in via Sebino (zona Calvairate). I militari sono stati allertati da un vicino di casa che aveva sentito forti rumori provenienti dall'appartamento della famiglia asiatica: lui la stava picchiando selvaggiamente davanti al loro figlio, che - come detto - ha circa un anno d'età.

Quando i carabinieri sono arrivati nell'appartamento, lui ha cercato di guadagnare una via di fuga spintonando gli uomini in divista ma è stato prontamente bloccato.