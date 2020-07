Picchia la sua ex in strada: aveva il divieto di avvicinarsi. Arrestato

Aveva il divieto di avvicinarsi all'ex compagna, ma l'ha raggiunta per la strada e dopo una lite l'ha picchiata con forza. I carabinieri sono però intervenuti e l'hanno arrestato. E' successo a Bresso, in via Ariosto, alle otto di mattina di venerdì 10 luglio.

L'uomo è un 30enne del Salvador. In seguito ad altri episodi di maltrattamento in famiglia, i magistrati l'hanno allontanato dalla casa familiare imponendogli il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex, una connazionale di 38 anni. Tuttavia l'uomo, venerdì mattina, ha affrontato la donna in via Ariosto a Bresso, scatenando una furiosa lite e infine colpendola al volto.

I carabinieri del radiomobile di Sesto San Giovanni, giunti sul posto, hanno bloccato il 30enne e lo hanno arrestato, portandolo a San Vittore, mentre la donna veniva trasportata al Niguarda e poi dimessa con ventuno giorni di prognosi per la frattura delle ossa nasali.