Lo tempesta di messaggi e lo diffama su Facebook, poi lo picchia davanti a casa sua

Il suo ex compagno si era appena recato dalle forze dell'ordine per presentare una richiesta di ammonimento, perché lo perseguitava da mesi: da quando aveva troncato la relazione. E, tornato a casa, se l'è trovato davanti. Lo stalker lo ha aggredito e picchiato mandandolo all'ospedale, ma è stato anche arrestato dalla polizia.

E' successo nella serata di venerdì 13 aprile. La vittima, un 37enne, aveva deciso di terminare la relazione con quello che sarebbe diventato il suo stalker per il comportamento particoarmente violento di questi. Ma i guai sono iniziati proprio in quel momento. L'ex lo ha tempestato di telefonate e messaggi, costringendolo a cambiare il numero di telefono per ben tre volte, inutilmente. Non solo: lo diffamava sul luogo di lavoro e anche attraverso i social network.

Il 37enne non ce l'ha più fatta e, venerdì, si è recato alla polizia per formalizzare la richiesta di ammonimento da parte del questore: un provvedimento previsto dalla legge contro gli stalker. Tornato a casa, si è trovato la cassetta della posta e la serratura danneggiate, poi si è ritrovato di fronte il suo ex, che lo ha aggredito e picchiato. Il 37enne aveva con sé lo spray urticante e lo ha utilizzato mentre chiamava il 112. I sanitari lo hanno portato al Fatebenefratelli per medicare le ferite: ne avrà per otto giorni.

La polizia, giunta sul posto, ha rintracciato lo stalker poco distante e lo ha arrestato. Si tratta di un 41enne che, nel 2015, aveva ricevuto un ammonimento del questore, sempre per atti persecutori, ma nei confronti di un'altra persona.