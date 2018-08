"Ti fai toccare da altri": ragazza massacrata a calci e pugni dal fidanzato strafatto di cocaina

Lei era immobile sul materasso gettato sul pavimento, coperta di sangue e lividi. Lui era seduto al tavolo e stava fumando una sigaretta, accesa subito dopo il pestaggio.

Follia giovedì sera a Roncello, in Brianza, dove un uomo di quarantacinque anni - un italiano con precedenti - è stato arrestato con le accuse di lesioni personali nei confronti della fidanzata 27enne.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna è stata picchiata dal compagno dopo una notte in cui insieme avrebbero sniffato parecchia "coca". Il 45enne, però, ne avrebbe assunta così tanta da iniziare a rimproverare la donna perché - a suo dire - si sarebbe fatta toccare da altri uomini. Così sarebbe iniziato il litigio, sfociato poi nella brutale aggressione.

La vittima sarebbe stata colpita con calci e pugni in strada e poi sarebbe stata trascinata per i capelli fino in casa, dove il 45enne avrebbe proseguito a picchiarla. A lanciare l'allarme è stato il padre della 27enne: l'uomo ha provato a chiamarla sul cellulare più volte senza che lei rispondesse e quando lei ha aperto la comunicazione ha capito che c'era qualcosa che non andava perché la figlia non riusciva a parlare.

La giovane è stata trasportata all'ospedale di Vimercate e i medici le hanno riscontrato un trauma cranico, la frattura dell’orbita, un'emorragia da un occhio, una distorsione cervicale e una serie di contusioni su tutto il corpo. Per ora la prognosi è di trenta giorni, ma potrebbe aumentare con i prossimi esami. Il suo fidanzato è invece finito nel carcere di Monza.