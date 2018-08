Donna presa a calci e pugni dal compagno davanti ai figli: 30enne arrestato

Ha preso a calci e pugni la fidanzata davanti ai loro bambini piccoli. È questo l'ultimo caso di violenza domestica che si aggiunge ai moltissimi registrati quest'anno - tra i più recenti quello della ragazza massacrata di botte dal fidanzato cocainomane. Questa volta la triste vicenda, che si è consumata il 4 agosto in via Pascarella, zona Quarto Oggiaro, ha visto protagonista un 30enne italiano, che ha picchiato la sua compagna 24enne sotto gli occhi dei figli di 5 anni e 6 mesi.

La vittima, che ha chiamato i carabinieri, ha riferito di aver già subito botte e minacce dal compagno in passato, ma di non averlo mai denunciato per paura di ritorsioni. Giunti sul posto verso l'ora di pranzo i militari hanno arrestato il 30enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori. Alla donna, invece, che ha ricevuto le attenzioni mediche necessarie all'ospedale Sacco, è stato rilevato un trauma cranico guaribile in sette giorni.

A far scattare l'arresto per il 30enne, che è stato portato a San Vittore, anche le foto che la donna si era scattata in passato dopo essere stata picchiata dal compagno, oltre alla testimonianza di alcune amiche con cui lei si era confidata. Sempre al 4 agosto risale un ulteriore caso di maltrattamenti a Milano: un 43enne cinese facendo ritorno nella propria abitazione di piazzale Zavattari nel cuore della notte, sotto l'effetto dell'alcol, avrebbe malmenato la moglie, una connazionale di 42 anni. Per lui i carabinieri hanno fatto scattare una denuncia a piede libero. La donna invece, portata all'ospedale San Carlo, ha una prognosi di cinque giorni per trauma cranico.