L'incubo di una 15enne: botte da sua madre per il velo, minacce per studiare il Corano

Quella casa, così ha raccontato lei, era un vero e proprio inferno. Punizioni, violenze, insulti e minacce praticamente quotidiane. E ogni volta sempre per lo stesso motivo.

Una ragazzina di quindici anni - una giovane egiziana arrivata a Milano due anni fa - ha raccontato di essere stata a lungo aggredita e maltrattata da sua madre che voleva imporle i costumi islamici.

L'allarme, racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, è scattato tre mesi fa, quando la ragazzina è svenuta in classe e ha trovato il coraggio di aprirsi con una professoressa, che l'ha ascoltata.

Le sue parole hanno portato all'arresto della madre, una 31enne egiziana, che è poi stata messa ai domiciliari in attesa del processo con rito immediato. I racconti della 15enne sono da brividi.

Ricostruisce il Corriere:

Punita dalla madre (anche fisicamente a colpi di mestolo di cucina) se a 15 anni non metteva il velo islamico o se parlava con compagni di scuola maschi. Costretta insieme al fratellino a dormire per terra quando in casa c’era il compagno della madre. Obbligata a non andare a scuola e non uscire mai di casa per tre giorni nel periodo in cui la madre era ritornata in Egitto.