Picchia mamma, papà, fratello, i vicini di casa e i carabinieri: uomo arrestato a Rho

Prima si è scagliato contro tutta la sua famiglia. Poi ha aggredito i vicini di casa che erano intervenuti in difesa delle vittime. Quindi, non contento, ha danneggiato la macchina di suo fratello e ha mandato due carabinieri in ospedale.

Protagonista del pomeriggio di follia, andato in scena a Rho, è stato un 37enne italiano, pregiudicato, che è poi stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'allarme è scattato alle 13, quando l'uomo - probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti - ha aggredito i genitori e il fratello e li ha minacciati di morte con un coltello da cucina. Quando sono intervenuti i vicini, che cercavano di dare una mano alla famiglia, il 37enne ha aggredito anche loro. A quel punto, totalmente fuori controllo, è sceso in strada - nella zona del centro commerciale Rho Center - e si è accanito contro l'auto di suo fratello. Alla vista dei militari si è poi avventato contro gli uomini in divisa, che non senza fatica sono riusciti a bloccarlo.

Due militari, colpiti a calci e pugni, sono finiti in ospedale, da dove sono poi stati dimessi con sette giorni di prognosi. Al pronto soccorso anche mamma, papà e fratello del 37enne e uno dei vicini di casa: fortunatamente nessuno di loro ha riportato ferite gravi.