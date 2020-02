La mamma non gli dà 10 euro e lui massacra lei e il padre e li rapina di un Rolex: figlio arrestato

La madre gli nega 10 euro. Lui va totalmente in tilt e si lancia contro la donna, la rapina del Rolex di lusso, travolgendo nella sua ondata furiosa anche il padre, insultato e aggredito anche fisicamente. La mattinata da incubo vissuta giovedì da una coppia di coniugi italiani a Trezzano sul Naviglio (Milano) si è conclusa solo dopo l'arrivo dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Corsico.

Figlio picchia i genitori a Trezzano

Sono i militari, che hanno arrestato il figlio di 41 anni, ha ricostruire l'episodio. Stando a quanto ricostruito, l'uomo non era nuovo a sfuriate violente del genere. Colpa della sua tossicodipendenza, motivo per il quale in passato aveva avuto già problemi con la giustizia. Giovedì mattina, nell'appartamento che l'uomo condivide con i genitori in via Pasolini, è andato in scena il solito film.

Al loro arrivo, gli uomini della pattuglia hanno trovato il 41enne in completo stato di agitazione. Insultava e minacciava senza sosta gli anziani genitori, classe '50 e '47. I due sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per curare e medicare le varie contusioni riportate. Per loro la prognosi è di 15 e 20 giorni. Il figlio violento è invece finito a San Vittore per maltrattamento in famiglia e rapina. Per un po' darà tregua a mamma e papà.